Alfonso Arús, ante la reacción de Ortega Cano al hablar del novio de su hija Gloria Camila: "¡Trata de arrancarlo, maestro!"

Tatiana Arús muestra en Aruser@s la primera reacción del torero cuando le preguntan por los planes de boda de su hija y por su relación con el cantante.

En Aruser@s, Tatiana Arús muestra la reacción de José Ortega Cano cuando una periodista le pregunta si es cierto que su hija, Gloria Camila, tiene planes de boda con Álvaro García. "No sé, no sé, pero tiene edad ya de casarse, ella es una persona estupenda y la queremos muchísimo", responde el torero, que tampoco esquiva la pregunta sobre el cantante y si le gusta como pareja para su hija.

"Pues hombre, no lo conozco del todo, pero parece que es una persona que yo creo que tiene buena idea de final, yo creo que sí. Y si no, peor para él", afirma Ortega Cano.

El torero se toma la situación con sentido del humor y protagoniza un simpático grito de guerra cuando la periodista le plantea que, si Álvaro no tiene buenas intenciones con Gloria Camila, "tendrá que vérselas con su padre"."¡Trata de arrancarlo, maestro!", bromea Alfonso Arús desde el plató, después de ver cómo Ortega Cano se toma unos segundos antes de responder qué le parece el cantante para su hija.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.