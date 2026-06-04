Alfonso Arús reivindica la figura del crítico gastronómico frente al auge de los influencers

El crítico gastronómico Mikel López Iturriaga se ha colado en los 'zascas' de Aruser@s con una reflexión contundente sobre el mundo de los influencers de comida, un mensaje con el que está de acuerdo Alfonso Arús.

Mikel López Iturriaga ha protagonizado uno de los momentos más comentados en los 'zascas' de Aruser@s al lanzar una crítica directa a los influencers gastronómicos sin formación en el sector. "La cantidad de gente que hay en las redes sociales diciendo auténticas barbaridades sin ningún tipo de base científica acerca de la comida es el gran agujero negro de los contenidos de Internet", ha señalado.

Además, Iturriaga también ha puesto el foco en el negocio que rodea a este tipo de perfiles. "Gente haciendo contenido patrocinado o vendiendo suplementos que no valen para nada es un timo", ha añadido.

En el plató, Alfonso Arús ha mostrado su acuerdo con esta reflexión y ha defendido la figura del crítico gastronómico frente a la del creador de contenido. "Hay influencers que saben, por supuesto, pero muchísimos no. En cambio, yo no conozco a un crítico gastronómico que no sepa nada de gastronomía", ha afirmado. "Tendrá un gusto diferente al mío, pero el crítico de gastronomía tiene un bagaje y sabe diferenciar técnicas y texturas", ha explicado el presentador de laSexta.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el debate que se ha generado en el plató.

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