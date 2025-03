Una psicóloga para los pies a un anciano que quiere coger en brazos a su hija: "Me miró con cara de 'qué tonterías tenéis hoy en día'"

"Un día llega un señor mayor, muy adorable, amigo de mis padres, que quería coger a mi hija en brazos", relata la psicólogaAlicia González en este pódcast del que se hace eco Aruser@s. Su hija de dos años, adelanta, no conocía al anciano. "Él llegó y la cogió en brazos", recuerda.

La pequeña no se sintió cómoda con este gesto... y ella, tampoco. "Me miró como diciendo: '¿quién es este señor que me está cogiendo?'". Es por eso que no permitió que hubiera una segunda ocasión. "Con un nudo en el estómago, porque no estoy acostumbrada, le dije: 'Perdona, es que no quiero que mi hija dé abrazos cuando no le apetezca. Primero, si te apetece abrazarla, pregúntale a ella", narra.

Como era de esperar, la niña se fue corriendo hacia su madre. "Él me miró con cara de 'qué tonterías tenéis hoy en día'", asegura.

En el plató del programa de laSexta, se muestran muy a favor de la postura de esta madre y añaden que quizá tampoco tendríamos que ir acariciando a los perros por la calle.