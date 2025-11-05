Alfonso Arús, a la recomendación de un psiquiatra sobre las primeras citas: "¡Qué frío todo!"

En 'Top Expertos' Alfonso Arús desvela lo que ha recomendado el psiquiatra José Carbonell sobre las primeras citas, con el objetivo de evitar malentendidos y empezar con buen pie.

Alfonso Arúspresenta en Aruser@s la recomendación que ha dado José Carbonell, un psiquiatra, sobre las primeras citas. Como vemos en el viral que acompaña esta noticia, el experto aconseja mantener una conversación previa sobre "quién pagará la primera cita y qué expectativas tiene cada uno", con el objetivo de evitar malentendidos.

"Si esa persona quiere ir a un sitio especial, o tú quieres invitar, es mucho más fácil hablarlo antes que encontrarte después en una situación embarazosa en la que nadie sabe cómo gestionarlo. A veces las cosas empiezan con mal pie simplemente porque se deja en el aire quién va a pagar cuando llega la factura", señala Carbonell.

Para Alfonso Arús "tiene sentido", pero admite que "no deja de ser frío". "Porque si realmente hay química, empatía y mariposas en el estómago negociar estas cosas sobre quién va a pagar es muy frío", opina el presentador del programa, que propone, en todo caso, "un primer encuentro con límite salarial".

"¿No se entiende que la persona que se lanza primero es el que tiene que pagar?", pregunta Marc Redondo en el plató, a lo que Alba Gutiérrez matiza: "Una primera cita puede dar pie a un mal entendido de esperar de la otra persona algo más".

