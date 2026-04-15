Alfonso Arús reacciona al viral de una experta sobre las rupturas a partir de los 40 años

Una experta en relaciones sostiene que las separaciones más difíciles de superar se producen a partir de los 40 años. En este vídeo puedes ver la reflexión de los colaboradores de Aruser@s.

En los 'Top expertos' de Aruser@s se ha colado el último vídeo de Fátima Más, '@fatima_mas_coach', experta en relaciones, quien asegura que las separaciones a partir de los 40 años "duelen distinto". En el vídeo que acompaña esta noticia puedes escuchar la explicación al completo de la coach. Una reflexión que han debatido los colaboradores en el plató.

"Lo veo lógico, pero si rompes a los 25, para mí es un fracaso mucho mayor que si lo haces después de los 40", apunta Alfonso Arús, algo en lo que coincide Alba Gutiérrez : "Parece que puedes tomar la decisión de una forma más madura. A los 40 puede que tengas familia e hijos y cueste más, pero también eres joven para rehacer tu vida".