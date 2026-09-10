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Alfonso Arús alucina con las raciones de los restaurantes gourmet: "Al final tiene el tamaño de una croqueta"

Hans Arús recupera un viral que pone el foco en las pequeñas raciones de la alta cocina mientras que Alfonso Arús reconoce que es "rigurosamente cierto" y bromea con los platos que requieren hasta "siete camareros".

Alfonso Arús a con las raciones de los restaurantes gourmet: "Al final tiene el tamaño de una croqueta"

El creador de contenido @danielfez ironiza en su vídeo sobre esos platos gourmet en los que una elaboración de varios pasos acaba ocupando apenas un pequeño espacio del plato. "El dibujo te está quedando mono, pero la cantidad, ¡déjame chupar la cuchara aunque sea!", protesta entre risas.

Desde el plató de 'Aruser@s', Alfonso Arús coincide con la crítica y recuerda que hay platos elaborados por "siete camareros en los que cada uno aporta desde una salsa a una ralladura a otro detalle". "Al final tiene el tamaño de una croqueta", sentencia Arús entre risas.

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