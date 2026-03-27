Alfonso Arús, sobre quién tiene más dinero en Aruser@s: "Lleva escrito que tiene un imperio"

Alfonso Arús reflexiona en el plató de Aruser@s sobre qué colaboradores son los que aparentan tener más dinero: mientras que uno lo lleva "escrito en la frente" otro "la gente diría que es un empresario ricachón".

Después de ver el vídeo viral en el que Ibai Llanosha retado a sus amigos adivinar características personales de unos desconocidos solamente por verles en persona, Alfonso Arús destaca que "está muy bien esto": "Yo creo que si lo hiciéramos en Aruser@s, la gente pensaría que el que tiene más pasta es Llobet de largo y luego Ricou".

"Y no fallarían", destaca el presentador en el plató, donde confiesa que "la sorpresa sería Maspons": "Es el tapado". "Parece que es que no pero sí", asegura Angie Cárdenas en el vídeo, donde Alfonso Arús destaca que "luego resulta que tiene un imperio escondido en el colchón".

"Llobet lleva escrito que tiene un imperio", insiste Alfonso Arús, que destaca que al ver a Ricou "la gente diría que es un empresario ricachón".

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