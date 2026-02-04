Ibai Llanos gana a Alexia Putellas jugando al fútbol ajedrez, contra todo pronóstico: "Me dijeron que eras muy malo"

No sabemos si es la suerte del principiante o si hay alguna trampa, pero lo cierto es que no nos podemos creer que Ibai Llanos haya ganado a la mismísima Alexia Putellas. En Aruser@s también están flipando.

Alexia Putellas es una de las reinas del fútbol de nuestro país, además de una de las futbolistas más laureadas de la historia a nivel internacional. Ella fue la primera jugadora en ganar consecutivamente el premio UEFA Women's Player of the Year, llevándose el galardón en 2020/21 y 2021/22, además de ser nombrada Midfielder of the Season en la UEFA Women's Champions League 2020/21 y figura clave en el equipo ideal de la competición. También conquistó el Balón de Oro en 2021 y 2022, siendo la primera española en lograrlo, y The Best FIFA Women' s Player en esas mismas temporadas, completando un histórico trío de premios individuales en 2021.

Y eso por no hablar de lo que ha alcanzado con su equipo.

Por eso, en Aruser@s no nos podemos creer lo que están viendo nuestros ojos. Ibai Llanos ha invitado a Alexia a jugar una partida al fútbol ajedrez. "Yo soy muy malo, así que puedes estar tranquila", le dice a su contrincante, intentando que se confíe.

Sin embargo, cuando el balón toca sus pies, se convierte en un máquina. A la primera mete un complicado gol por la escuadra.

Alexia ya se lo ve venir: "Me han dicho: 'No, no hace falta que calientes. Es muy malo. Le vas a ganar' (...) A mí me han vacilado contigo". El resultado final es 1-3, para Ibai, y en el plató del programa de laSexta están flipando. "Estoy seguro de que pillas a muchos futbolistas de primera y también fallan", comenta Alfonso Arús. "Te juro que pensaba que iban a decir al final del vídeo que había truco", reconoce Tatiana Arús.

