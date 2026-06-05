La surrealista petición de divorcio de una pareja porque sus mascotas "no se llevan bien"

En Aruser@s analizan un insólito caso de ruptura sentimental en el que el amor no ha podido con la convivencia y menos con los animales.

"Muchas veces hemos comentado que es importante que el perro de tu novio te caiga bien y tú le caigas bien", ha señalado Alfonso Arús al presentar el surrealista viral del día en Aruser@s en el que una pareja ha pedido el divorcio porque sus mascotas no se llevan bien.

El caso gira en torno a una pareja que se conoció en la India y que, tras iniciar su relación, decidió mudarse a vivir juntos cada uno llegó con sus propias mascotas. Sin embargo, la convivencia no ha sido nada fácil.

"Ella acusa al perro de no parar de acosar al gato, mientras él sostiene que el gato se come a sus peces", ha explicado Alba Sánchez, describiendo una situación que ha ido deteriorando la relación con el paso del tiempo, hasta el punto de acudir a "terapia matrimonial". "Yo veo bien el divorcio", ha sentenciado Alfonso Arús entre risas.

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