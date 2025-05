Alfonso Arús, de la posible serie de Ortega Cano: "Que se dé prisa, que ya tiene una edad"

"Pero, ¿qué tiene que ver que esté feliz con hacer una serie?", se pregunta Alfonso Arús después de que Ortega Cano no descarte hacer una serie sobre su vida porque se encuentra "feliz y tranquilo".

Tatiana Arús enseña las declaraciones de Ortega Cano después de que una reportera le diga que echa de menos una serie que habla de su carrera profesional.

"Yo creo que sí, que llegará el momento", afirma el matador de toros, que explica que se encuentra "muy feliz": "Estoy muy tranquilo". "Yo quiero una serie suya", insiste la reportera a Ortega Cano, que responde tajante: "Bueno, pues ya empezamos".

Tras escucharle, Alfonso Arús reflexiona: "Pero, ¿qué tiene que ver que esté feliz con hacer una serie?". "Pero que no espere demasiado, que ya tiene una edad", aconseja el presentador de Aruser@s mientras Tatiana Arús destaca que no le da la vida entre tanta docuserie de famosos: "No hemos cerrado un casting y ya estamos abriendo el siguiente".

Por último, la reportera pregunta a Ortega Cano si le da miedo que su hijo pequeño le diga que quiere ser torero. "Si es que es una figura, si juega al fútbol, gana, si torea se pone de maravilla...", responde el matador de toros.