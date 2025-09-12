Alfonso Arús, sobre la pareja que rompe por no acordar cómo llamar a su hijo: "Asociarlo a un familiar genera peleas"

Una pareja ha solicitado los papeles del divorcio por no decidir el nombre de su hijo. Un viral que ha desatado un divertido debate entre los tertulianos en el plató de Aruser@s.

Las surrealistas noticias que Alfonso Arús muestra en la sección de los 'Eing' nunca dejan de sorprendernos. Esta vez, el presentador del programa ha alucinado al descubrir que una pareja ha solicitado el divorcio tras no ponerse de acuerdo sobre el nombre de su hijo.

Para el presentador del programa, elegir el nombre del pequeño puede generar discusión, pero "no hasta el punto de romper una relación". "A partir del nombre sale mucha mierda", asegura Óscar Broc, destapando todas las redencillas familiares que hay detrás, algo en lo que parece estar de acuerdo Alfonso Arús: "Muchas veces se asocia a un familiar o a un conocido y esto genera peleas".

Tras el viral, los colaboradores desvelan las diferencias que han vivido en sus familias a la hora de pactar un nombre. Puedes escuchar las divertidas anécdotas en el vídeo sobre estas líneas.