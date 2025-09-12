Ahora

¿eing?

Alfonso Arús, sobre la pareja que rompe por no acordar cómo llamar a su hijo: "Asociarlo a un familiar genera peleas"

Una pareja ha solicitado los papeles del divorcio por no decidir el nombre de su hijo. Un viral que ha desatado un divertido debate entre los tertulianos en el plató de Aruser@s.

Alfonso Arús, sobre la pareja que rompe por no acordar cómo llamar a su hijo: "Lo habrán asociado a un familiar y..."

Las surrealistas noticias que Alfonso Arús muestra en la sección de los 'Eing' nunca dejan de sorprendernos. Esta vez, el presentador del programa ha alucinado al descubrir que una pareja ha solicitado el divorcio tras no ponerse de acuerdo sobre el nombre de su hijo.

Para el presentador del programa, elegir el nombre del pequeño puede generar discusión, pero "no hasta el punto de romper una relación". "A partir del nombre sale mucha mierda", asegura Óscar Broc, destapando todas las redencillas familiares que hay detrás, algo en lo que parece estar de acuerdo Alfonso Arús: "Muchas veces se asocia a un familiar o a un conocido y esto genera peleas".

Tras el viral, los colaboradores desvelan las diferencias que han vivido en sus familias a la hora de pactar un nombre. Puedes escuchar las divertidas anécdotas en el vídeo sobre estas líneas.

Las 6 de laSexta

  1. Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado en Brasil contra Lula da Silva
  2. El FBI publica un vídeo del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk en su huida y ofrece una recompensa de 100.000 dólares por información
  3. Netanyahu carga contra Sánchez y le acusa de amenazar a Israel agarrándose a una frase sobre "armas nucleares"
  4. El consejo del Sabadell rechaza la OPA de BBVA por unanimidad y recomienda a sus accionistas "no aceptar la oferta"
  5. Guerra Rusia-Ucrania, en directo | El príncipe Harry hace una visita sorpresa a Kyiv
  6. ¿Dónde está Beatriz? Se cumplen 33 días desde que desapareció sin dejar rastro en Oliva