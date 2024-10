La marcha de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh ha generado un gran debate a nivel público. Gonzalo Miró, expareja de Amaia Montero, reflexiona sobre la polémica decisión de la banda en este vídeo "No sé qué les habrá llevado a tomar esta decisión, pero, desde luego, son los mismos que en su día decidieron ficharla". Alfonso Arús comparte la opinión de Gonzalo Miró sobre la marcha de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh: "Son los mismos que en su día la ficharon los que ahora determinan que ya no es útil".

Es más, el presentador de Aruser@s defiende la idea de que ambas cantantes estén en el grupo de música: "No sé por qué no han valorado la posibilidad de tener a las dos". "Divides el concierto en dos o alternativamente vas interpretando temas de una época u otra con la original", destaca Alfonso Arús, que afirma que "no hace falta ningunear" ya que "si hay una buena campaña de márketing, los seguidores aceptarían de buen grado revisar toda la discografía con las dos intérpretes".