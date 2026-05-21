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Alfonso Arús, sobre la nueva tendencia viral de las "fiestas saludables": "Entre esto y el aquagym del hotel no hay tanta diferencia"

Los colaboradores de Aruser@s comentan la última tendencia viral: "fiestas matinales sin alcohol" que combinan deporte, música y buen ambiente. Un nuevo concepto de ocio saludable que ha provocado las bromas de Alfonso Arús en plató.

Alfonso Arús, sobre la nueva tendencia viral de las "fiestas saludables": "Entre esto y el aquagym del hotel no hay tanta diferencia"

No es la primera vez que los colaboradores de Aruser@s debaten en plató sobre las llamadas "fiestas saludables", encuentros en los que la gente se reúne para hacer deporte, escuchar música y socializar en un ambiente festivo, pero sin alcohol. Sin embargo, la última tendencia va un paso más allá: el tardeo ahora también se traslada a la mañana.

En el vídeo que acompaña estas líneas puedes ver la experiencia compartida por la creadora de contenido '@monodemomoo', que muestra cómo es una "mañana de fiesta saludable" entre ejercicio físico, baile y música.

"¡Hemos pasado del tardeo al matineo!", bromea Alfonso Arús al ver las imágenes, asegurando que: "Entre esto y el aquagym del hotel no hay tanta diferencia". Por su parte, Angie Cárdenas destaca que se trata de "una nueva manera de ligar, tener una vida sana y hacer deporte".

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