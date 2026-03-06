Alfonso Arús, sobre la mudanza de Miguel Bosé a Andorra: "Dejará de ser mexicano para ser andorrano"

Alfonso Arús destaca que Miguel Bosé podría dejar México para irse a vivir a Andorra: "Hay informaciones que aseguran que igual la próxima temporada los niños estudian en Andorra".

Tras 14 años de ausencia, Miguel Bosé ha regresado a Lima con su gira: 'El Importante Tour'. Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia un momento de su actuación, en la que el cantante aparece con un traje amarillo y tres bailarines detrás.

Por otro lado, el artista también ha compartido en sus redes sociales cómo ha disfrutado de la gastronomía limeña. "Yo, como soy mexicano, no le temo al picante", asegura Miguel Bosé. "Ojo, la cantidad que se ha metido", destaca Tatiana Arús tras ver el vídeo en el plató, donde Alfonso Arús afirma que "como buen mexicano, o andorrano".

Y es que el presentador de Aruser@s señala que "hay informaciones que aseguran que igual la próxima temporada los niños estudian en Andorra", por lo que "dejará de ser mexicano para ser andorrano". Por su parte, Tatiana Arús detalla que, por lo visto, el cantante "ya está pensando en escolarizarlos y ha visitado varias escuelas".

