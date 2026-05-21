Alfonso Arús se moja sobre qué va primero en el ranking entre familia, pareja y amigos: "Si estás bien con la pareja, es lo primero"

En Aruser@s, los colaboradores debaten sobre el vídeo viral de una creadora de contenido que plantea el orden de prioridades entre familia, amigos y pareja.

Una creadora de contenido genera debate en redes sociales tras publicar un vídeo en el que invita a sus seguidores a ordenar, por importancia, a la familia, los amigos y la pareja. Para ella, el orden correcto es claro: "Familia, amigos y pareja".

En Aruser@s, los colaboradores comparten sus opiniones sobre cómo cambian las relaciones personales cuando alguien inicia una relación sentimental. "Si tú estás bien con la pareja, va la primera", confiesa Alfonso Arús. "¿Cuánta gente, cuando está en pareja, deja de lado a los amigos?", lanza la pregunta el presentador del programa. "Es muy bonito cómo lo pinta la chica, pero no es verdad. Cuando uno se empareja, lo que hace es olvidar poquito a poco los compromisos que tiene con los amigos", asegura el presentador.

"¿Y cuando hay ruptura?", plantea entonces Tatiana Arús. "Entonces vas a llorar a los amigos", responde Alfonso Arús entre risas, antes de añadir que "al tiempo vuelve otra pareja y tropiezas de nuevo en la misma piedra".

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el debate que se ha generado entre los tertulianos en el plató.

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