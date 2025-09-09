Alfonso Arús se moja en la polémica viral de María Pombo sobre la lectura: "Estamos todos locos"

"Tiene una importancia relativa, porque es una opinión como puede ser la de cualquiera de nosotros, que no va más allá", afirma Alfonso Arús sobre la polémica de María Pombo tras defender a los que no leen.

Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el vídeo que ha compartido María Pombo en sus redes sociales llevando a su hija, Vega, a la escuela infantil. "No sé si está muy motivada o no, pero va en brazos de su mamá", destaca Tatiana Arús al ver el vídeo.

Por su parte, el presentador recuerda la polémica surgida a raíz de que María Pombo defendiera a la gente que no lee. "Hay mucha gente que dice que qué importancia tiene lo que diga una influencer, pero para no tener importancia están todos los periodistas, críticos y escritores hablando de lo mismo", reflexiona Alfonso Arús en el vídeo, donde Angie Cárdenas afirma que "hablan del tema de manera peyorativa".

"Yo estoy de acuerdo en que tiene una importancia relativa, porque es una opinión como puede ser la de cualquiera de nosotros, que no va más allá", afirma Alfonso Arús, que reflexiona: "Por un lado, critican esa falta de notoriedad y, por otro lado se pasan el día escribiendo sobre lo que dice una influencer, no tiene ningún sentido". Por su parte, Tatiana Arús destaca que se critica que "con el alcance que tiene María Pombo puede ser peligroso según qué cosas digan".

"Estamos todos locos", destaca Alfonso Arús, que afirma que se menosprecia la capacidad "de análisis" que tiene la gente al escuchar a las influencers.