La tajante respuesta de Alfonso Arús tras la defensa de María Pombo a las personas que no leen

Tras la polémica generada por María Pombo al defender a la gente que no lee, Alfonso Arús muestra de forma tajante su opinión en este vídeo de Aruser@s.

María Pombo se ha convertido en centro de las críticas tras su defensa de las personas que no leen. La influencer ha compartido en sus redes sociales un vídeo en el que destaca que "hay que empezar a superar que hay gente a la que no le gusta leer". "¿Leo cosas? Sí, porque me interesa ese tema en específico, pero yo no me cojo un libro y me leo una historia en mi cama y no pasa nada", asegura la hermana menor de las Pombo en el vídeo, donde insiste en que nadie es mejor por le guste leer.

Después de esta polémica, Juan del Val se ha pronunciado en La Roca: "Hay gente que lee y es completamente imbécil, y hay gente que no lee y también lo es". Además, aunque el escritor ha asegurado que "en general, es mejor leer que no leer", también ha criticado el "postureo" de "la gente que dice que lee mucho" y de la que "presume de que no tiene tele". "No hay nadie en España que se vaya a comprar un libro porque María Pombo diga que lee, ni se lo va a dejar de comprar porque diga que no lee", ha insistido Juan del Val.

Tras escucharle, Alfonso Arús asegura estar "completamente de acuerdo" con el marido de Nuria Roca. "Hay famosísimos que han sido devoradores de libros y grandes fascistas", destaca el presentador de Aruser@s en el plató, donde los colaboradores recuerdan que "hay mucha gente culta y leída que es imbécil": "Hitler era un gran lector".

Por su parte, María Moya reflexiona sobre las palabras de María Pombo: "Ella dijo que no por leer mucho eras mejor, pero se refería a los que iban de culturetas y menosprecian a las personas que leen otro tipo de cosas". "Me gusta que haya abierto el debate", afirma la colaboradora.