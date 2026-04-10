Alfonso Arús, sobre la mayor exposición de ropa de Isabel II: "Si lo tenía todo igual pero en colores diferentes"

En el Palacio de Buckingham estarán expuestas 200 prendas de Isabel II en una colección que repasa desde la ropa de su infancia hasta su fallecimiento.

La mayor exposición del armario de la reina Isabel II ha llegado al Palacio de Buckingham, donde estarán expuestas 200 prendas de la histórica monarca hasta el próximo día 18 por el centenario. Aunque en el Palacio habrá 200 prendas expuestas, la exposición tiene un total de 300 prendas de la reina Isabel II. Una colección que repasa su vida desde su infancia hasta su fallecimiento. "Hay hasta diseños de cuando era pequeña", señala Tatiana Arús.

Por su parte, Alfonso Arús destaca que era una mujer que se vestía siempre igual: "Lo tenía todo igual, pero en colores diferentes". Además, "por la altura que tenía la ropa de jovencita y de mayor tienen la misma medida", argumenta Angie Cárdenas en el plató de Aruser@s, donde Alfonso Arús le da la razón: "Porque no creció, la señora se quedó en los 14 años".

Por último, Tatiana Arús señala que también han cogido los vestidos de gala de la abuela de los príncipes Guillermo y Harry. "Cambiará el vestido de la boda, de la coronación... los de las ocasiones especiales", concluye Alba Sánchez.