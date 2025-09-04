Alfonso Arús, sobre los famosos que publicitan productos que van "en contra de su filosofía": "No voy a dar nombres, pero pasa mucho con los chefs"

"Muchas veces se critica, y con razón, que muchos influencers acaban promocionando cosas en las que no creen", comenta Alfonso Arús tras ver este divertido vídeo viral de @soydelacruzphto

El creador de contenidos @soydelacruzphto se ha convertido en viral con este vídeo en el que parodia a los influencers de comida y pone de manifiesto una realidad oculta entre muchos de los que trabajan en este sector. "Lo hemos comentado aquí muchas veces", asegura Hans Arús justo ante de dar paso a esta publicación que arrasa en redes.

En ella, el tiktoker imita a una persona que está descontenta con el servicio, la comida y el café de una cafetería ficticia, pero que cambia de opinión rápidamente cuando le ponen un fajo de billetes sobre la mesa.

"Gente, creo que acabo de encontrar el mejor sitio para desayunar. Así que, ven conmigo a conocer la mejor cafetería de especialidad de Sevilla", comienza su falsa promoción, imitando el estilo de las que solemos ver en redes. "Lo más curioso es su localización, ya que para llegar a ella, hay que pasar por un bonito garaje", dice con ironía.

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús recalca la importancia de que en estos contenidos se explicite "claramente que se tratan de una publicidad, un patrocinio o una colaboración pagada". El presentador va más allá: "No voy a dar nombres, porque entonces me metería en un jardín, pero hay famosos que publicitan cosas que van en contra de su filosofía de vida". "No voy a dar nombres, pero pasa mucho con los chefs", añade.