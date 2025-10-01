Alfonso Arús, a la psicóloga que explica por qué puedes tener mal rollo con la familia de tu pareja: "Si caes mal, no hay más"

Alfonso Arús lanza al debate la reflexión de la psicóloga Claudia Nicolasa, que pone el foco en las dinámicas familiares cuando llega una nueva pareja: "Si no les caes bien, es porque el sistema ve el cambio como una amenaza".

Según cuenta Angie Cárdenas, "todas las familias tienen unos roles" y cuando llega una persona nueva, "se cambia todo eso". "Que llegue no quiere decir que tenga que cambiar todas las reglas; antiguamente la gente caía bien o mal independientemente de que fueran modernas, avanzadas o diferentes; ¡si caes mal, caes mal!", zanja Alfonso Arús.

Rocío Cano señala que "para muchas nueras o suegras nunca es la ideal para su hija o hijo".

