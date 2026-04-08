Irene Rosales contesta tajante a Kiko Rivera en este vídeo: "Soy una imbécil por consentir tanto"

Irene Rosales asegura que Kiko Rivera "está en su derecho de hablar" de su separación, pero "no en las formas" en las que lo ha hecho: "Todo se queda grabado y lo pueden ver mis hijas".

Kiko Rivera ha lanzado un duro comunicado denunciado acoso en las redes sociales contra su pareja y contra él. "Lolay yo estamos siendo objeto de una cantidad de insultos, faltas de respeto y ataques personales que no me merezco", ha asegurado el hijo de Isabel Pantoja, que ha vuelto este viernes a televisión para cargar contra su expareja y madre de sus hijas, Irene Rosales.

"Lo único que quiero es poder hablar sin perder los papeles", afirmó antes de su entrevista en televisión Kiko Rivera, donde ya advirtió que no se iba a "callar más". "Si lo que voy a decir no gusta, no es mi problema". "Las máscaras ya se están cayendo", destacó.

Tras estas duras palabras y su entrevista en televisión, Irene Rosales ha respondido a los medios de comunicación asegurando que Kiko Rivera "tiene todo el derecho a hablar" de su separación. Sin embargo, la joven destaca que "no eran las formas".

"A mí lo único que me duele es que todo se queda grabado y lo pueden ver mis hijas, a mí por mí misma no me duele", asegura. Por último, Irene Rosales asegura que ha sido "una imbécil" por consentir tanto en su relación con el hijo de Isabel Pantoja.

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