Alfonso Arús, tras descubrir la heladería de sabores imposibles: "Solo me atrevería con la de pasta de dientes"

Tras descubrir una curiosa tabla que relaciona la fecha de nacimiento con un sabor concreto, el programa ha mostrado una heladería de Nueva York que apuesta por combinaciones tan insólitas como pasta de dientes o salsa de soja.

Si hay un tema que está cobrando protagonismo en el plató de Aruser@s este martes, ese es el de los helados. Después de comentar una tabla que vincula la fecha de nacimiento con un sabor determinado, el programa ha dado un paso más al descubrir una heladería de Nueva York especializada en "sabores imposibles".

Entre sus propuestas destacan helados de pasta de dientes, salsa de soja o incluso maíz gigante verde. "Muchas veces algunos de estos helados los hacen para acompañar filetes o sashimis", explica Angie Cárdenas.

Pese a la variedad de opciones, Alfonso Arús tiene claro cuál probaría. "De los que me habéis dicho, el único con el que me atrevería es con el de pasta de dientes", reconoce el presentador.

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