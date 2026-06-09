Ahora

Viral

Alfonso Arús carga contra la tabla que relaciona tu fecha de nacimiento con tu helado favorito: "¡Queremos saber la cara B!"

Una curiosa tabla que asegura que el día en que naciste determina tu sabor de helado preferido ha provocado un intenso debate en Aruser@s, donde ni Alfonso Arús ni los espectadores han quedado convencidos por unas descripciones.

Alfonso Arús estalla contra la tabla que relaciona tu fecha de nacimiento con tu helado favorito: "¡Queremos saber la cara B!"

En Aruser@s han destapado una tabla que promete revelar cuál es tu sabor de helado favorito en función de tu fecha de nacimiento. Una teoría que, según sus defensores, funciona casi como un horóscopo, aunque en el plató ha generado más dudas que certezas.

La propuesta no ha convencido ni a Alfonso Arús ni a muchos espectadores, que han enviado sus quejas al programa en directo. "Esta tabla es muy pelota con todo el mundo, porque el que no es dinámico es simpático o aventurero, ¡queremos saber la cara B!", protesta el presentador entre risas.

Una de las reacciones que más carcajadas ha provocado entre los colaboradores ha sido la de Manu, que no se ha sentido nada identificado con la descripción asociada a su fecha de nacimiento: "Yo nací un 10 y ni soy luminoso, ni radiante, ni alegre".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. León XIV comienza su visita a Cataluña con actos en la Catedral y el Estadio Olímpico tras su baño de masas en Madrid
  2. Los docentes catalanes vuelven a manifestarse coincidiendo con la visita del papa León XIV a Barcelona
  3. La posible estrategia de "perfil bajo" de Leire Díez: de confesar antes del juicio a un pacto con Fiscalía para rebajar las penas
  4. La Fiscalía vuelve a pedir la absolución para David Sánchez y los otros diez acusados: cree que "no están acreditadas las acusaciones"
  5. Trump promete declarar la "victoria total" de EEUU sobre Irán "en las próximas dos semanas"
  6. Ola de robos en joyerías de centros comerciales de Madrid: sospechan de la existencia de una nueva banda criminal especializada en estos asaltos