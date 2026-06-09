Alfonso Arús carga contra la tabla que relaciona tu fecha de nacimiento con tu helado favorito: "¡Queremos saber la cara B!"

Una curiosa tabla que asegura que el día en que naciste determina tu sabor de helado preferido ha provocado un intenso debate en Aruser@s, donde ni Alfonso Arús ni los espectadores han quedado convencidos por unas descripciones.

En Aruser@s han destapado una tabla que promete revelar cuál es tu sabor de helado favorito en función de tu fecha de nacimiento. Una teoría que, según sus defensores, funciona casi como un horóscopo, aunque en el plató ha generado más dudas que certezas.

La propuesta no ha convencido ni a Alfonso Arús ni a muchos espectadores, que han enviado sus quejas al programa en directo. "Esta tabla es muy pelota con todo el mundo, porque el que no es dinámico es simpático o aventurero, ¡queremos saber la cara B!", protesta el presentador entre risas.

Una de las reacciones que más carcajadas ha provocado entre los colaboradores ha sido la de Manu, que no se ha sentido nada identificado con la descripción asociada a su fecha de nacimiento: "Yo nací un 10 y ni soy luminoso, ni radiante, ni alegre".

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