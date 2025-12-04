Alfonso Arús, tras conocer que la decoración navideña en balcones podría estar prohibida: "Hay que revisar el 80% de las casas"

Según la Ley de Propiedad Horizontal, adornar el balcón no está prohibido, aunque en algunos casos puede ser necesario contar con la autorización de la comunidad.

Adiós a los Papá Noel trepando por las fachadas y a las cascadas de luces colgantes. Ya es oficial: poner decoración navideña en el balcón puede estar prohibido.

"Según la Ley de Propiedad Horizontal, si se llega a un pacto con los vecinos no tendríamos que tener ningún problema, pero todo aquello que modifique la apariencia de la fachada se tendrá que retirar si los vecinos deciden en una junta que molesta", explica la colaboradora Alba Sánchez, quien pide "precaución" y que "no se nos vaya de las manos los adornos".

Alfonso Arús asegura que "habría que revisar el 80% de los balcones". Y es que, para el presentador del programa, "hay un exceso de luces tremendo". "Además, la gente que pone cosas pone muchas", afirma Alba Gutiérrez.

