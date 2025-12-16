Alfonso Arús, tras conocer las claves para organizar una comida perfecta en casa: "Separar a los del PSOE y el PP con un florero en medio"

Un experto en protocolo ha destacado la importancia de saber ubicar a los invitados en una comida en casa, asegurando que los dueños deben ocupar lugares estratégicos, mientras que las parejas nunca deben sentarse juntas.

Un experto en protocolo ha asegurado que todas las personas "tienen que saber siempre dónde sentarse a la hora de organizar una comida en casa".

Según dice, "de un lado va sentado el dueño de casa y del otro lado la dueña". "Y si se está organizando una comida en honor a alguien, esa persona tiene que ir sentada a la derecha del dueño de la casa", añade.

En cuanto a las parejas, "nunca deben ir sentadas juntas": "Lo importante es que se conozcan todos y fluya la conversación".

Desde el plató de Aruser@s, tras conocer que "dos de cada tres españoles discuten agriamente de política en las fiestas navideñas", Alfonso Arús interviene entre risas: "Mira, Rodolfo, no, a partir de ahora hay que poner a los del PSOE en un lado y en el otro a los del PP y se acaba el conflicto". "Importante que haya un florero para que no se crucen", ríe el presentador.

