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Alfonso Arús confiesa por qué la gente finge no reconocer a sus conocidos por la calle: "Para que me pegue la turra, hago que no te veo"

¿Has visto a alguien conocido por la calle y has hecho como que no lo reconocías? Tranquilo, no siempre es mala educación, así lo dice la psicología.

Alfonso Arús confiesa por qué la gente finge no reconocer a sus conocidos por la calle: "Para que me pegue la turra, hago que no te veo"

Cruzar la mirada con un conocido por la calle y hacer como que no lo has visto es una situación más habitual de lo que parece, pero no siempre significa que seas una persona maleducada. Así lo han explicado en la sección de 'Top expertos' de Aruser@s.

Entre las posibles razones están el cansancio mental, las prisas, la falta de ganas de iniciar una conversación, las dudas sobre si realmente conocemos a esa persona o incluso el miedo a sentirnos juzgados durante el encuentro.

Alfonso Arús, sin embargo, ha puesto el foco en una de las excusas más socorridas para salir del paso: la vista. "Eso está muy socorrido, lo de'no sabías que eras tú'", ha bromeado el presentador. "Hay mucha gente que se hace la despistada", ha asegurado Arús, antes de reconocer entre risas cuál puede ser el verdadero motivo para evitar el saludo: "Para que me pegue la turra media hora, hago como que no te veo".

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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