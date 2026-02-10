Ahora

Alfonso Arús, al viral de la pareja que se ha jubilado antes de los 40 tras un ahorro extremo: "No me lo creo"

Gastar lo mínimo y llevar el ahorro al límite. Esa ha sido la fórmula de una pareja que asegura haberse jubilado con 35 y 40 años y haber acumulado más de dos millones de dólares.

Una pareja ha logrado jubilarse antes de los 40 tras una vida de ahorro extremo

Alfonso Arús presenta un viral que perfectamente podría aparecer en la seríe de televisión 'Supertacaños'. Y es que, evitar gastos innecesarios y reducir al máximo el consumo diario ha sido la base del éxito de ahorro de esta pareja, que afirma haber alcanzado la jubilación antes de los 40 años gracias a una estricta disciplina económica.

"No han encendido la calefacción en invierno, se han abrigado todo lo que podían y minimizában al máximo el consumo", comenta Alba Sánchez, quien detalla algunas de las medidase extremas que tomaban en su día a día. Entre ellas, utilizar velas en lugar de electricidad o calentar el agua en el fogón en vez de usar agua caliente.

Gracias a este estilo de vida, la pareja asegura haberse jubilado con 35 y 40 años respectivamente, además de haber ahorrado más de dos millones de dólares. Sin embargo, su historia no ha convencido a todos. "No me lo creo", asegura Alfonso Arús entre risas.

"Se han jubilado a esa edad y continúan ahora siendo igual de miserables", comentó entre risas Angie Cárdenas, cuestionando si el sacrificio realmente merece la pena.

