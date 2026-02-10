Alfonso Arús, al viral de la pareja que se ha jubilado antes de los 40 tras un ahorro extremo: "No me lo creo"

Gastar lo mínimo y llevar el ahorro al límite. Esa ha sido la fórmula de una pareja que asegura haberse jubilado con 35 y 40 años y haber acumulado más de dos millones de dólares.

Alfonso Arús presenta un viral que perfectamente podría aparecer en la seríe de televisión 'Supertacaños'. Y es que, evitar gastos innecesarios y reducir al máximo el consumo diario ha sido la base del éxito de ahorro de esta pareja, que afirma haber alcanzado la jubilación antes de los 40 años gracias a una estricta disciplina económica.

"No han encendido la calefacción en invierno, se han abrigado todo lo que podían y minimizában al máximo el consumo", comenta Alba Sánchez, quien detalla algunas de las medidase extremas que tomaban en su día a día. Entre ellas, utilizar velas en lugar de electricidad o calentar el agua en el fogón en vez de usar agua caliente.

Gracias a este estilo de vida, la pareja asegura haberse jubilado con 35 y 40 años respectivamente, además de haber ahorrado más de dos millones de dólares. Sin embargo, su historia no ha convencido a todos. "No me lo creo", asegura Alfonso Arús entre risas.

"Se han jubilado a esa edad y continúan ahora siendo igual de miserables", comentó entre risas Angie Cárdenas, cuestionando si el sacrificio realmente merece la pena.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.