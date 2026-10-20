Alfonso Arús celebra la vuelta de la mítica vajilla Duralex: "Estoy muy feliz"

La vajilla de cristal irrompible que marcó a varias generaciones vuelve a estar a la venta en sus míticos colores ámbar y verde. Una noticia que ha despertado la nostalgia de los colaboradores de Aruser@s.

"Estoy muy feliz", anuncia Alfonso Arús en Aruser@s al conocer que la mítica vajilla Duralex vuelve a estar a la venta. Sus inconfundibles piezas de cristal, en los clásicos colores ámbar y verde, regresan para alegría de quienes todavía conservan algún plato o vaso en casa.

"Muchos de vosotros todavía lo tendréis en casa porque era indestructible", recuerda la colaboradora Alba Sánchez, que destaca la resistencia de una vajilla presente en millones de hogares. Según cuenta la tertuliana, la empresa ha atravesado varias etapas complicadas, con más de cinco concursos de acreedores, y ahora un inversor francés habría anunciado una inyección de más de 16 millones de euros para evitar su quiebra y proteger los puestos de trabajo de sus 155 empleados.

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