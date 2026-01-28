Ahora

Alfonso Arús, a las bodegas submarinas para envejecer el vino: "La botella queda echa un asco"

Según explica Alba Sánchez, tertuliana de Aruser@s, cuando las botellas salen a la superficie "los taninos son más sedosos, suaves y el vino adquiere un cuerpo mucho más elegante".

"La noticia no es nueva; de hecho, en España esta práctica se lleva realizando desde hace unos 15 años en zonas como Galicia, Cataluña o la Comunidad Valenciana. Sin embargo, sí es novedoso que ahora se haga en Chile", remarca Alba Sánchez, uno de los principales países exportadores de vino.

Se trata de una iniciativa que une a una asociación de bodegas con una empresa de buceo. El proceso consiste en sumergir, entre 10 y 20 metros bajo el mar, unas jaulas metálicas donde el vino envejece de forma progresiva. Según explica la tertuliana, cuando las botellas salen a la superficie "los taninos son más sedosos, suaves y el vino adquiere un cuerpo mucho más elegante".

"Es precioso, pero la botella queda hecha un asco", bromea entre risas Alfonso Arús. Tatiana Arús, por su parte, desvela que le regalaron una botella por Navidad y que resulta muy llamativa, ya que "a veces se adhieren conchas y crustáceos". "Igual te llevas el vino y un percebe de regalo", añade entre risas Alba Sánchez.

