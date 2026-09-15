Va borracho por culpa del vinagre del gazpacho: la excusa de este conductor de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) a la Policía

La Policía le dio el alto a este hombre en Castilleja de la Cuesta (Sevilla) por ir haciendo zigzags por la carretera. Por si fuera poco, no llevaba puesto el cineturón y multiplicaba por cuatro la tasa de alcohol permitida. Los Aruser@s han flipado con sus explicaciones.

Alba Sánchez lleva a Aruser@s la rocambolesca historia real que ha tenido lugar en Castilleja de la Cuesta, Sevilla. "La Policía ve un un vehículo haciendo eses en la carretera y cuando se acerca ven que además, el concuctor no lleva el cinturón de seguridad", comienza a explicar la periodista.

Por si fuera poco, también llevaba el móvil en la mano. Al oler algo sospechoso, el agente decidió hacerle la prueba de alcoholemia y, para sorpresa de nadie a estas alturas, multiplicó la tasa permitida por cuatro.

"No he bebido, pero me he tomado varios gazpachos. El vinagre es lo que me ha hecho subir la tasa", se justificó. Por supuesto, ni qué decir tiene que no ha colado.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido