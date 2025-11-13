Alfonso Arús analiza el menú de los reyes de España en Pekín: "Se le ha hecho larga la cena a Letizia"

"Creo que la reina Letizia se ha quedado en la sopa de mejillones", asegura Alfonso Arús tras conocer el "contundente y desordenado" menú chino que comieron los reyes de España en Pekín.

Tatiana Arús explica en el vídeo principal de esta noticia el "contundente menú chino" que han disfrutado los reyes Felipe y Letizia en una cena de gala en Pekín organizada por el presidente chino y la primera dama. Además, la reina Letizia ha lucido un vestido blanco y negro de Carolina Herrera que estrenó en la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias 2022 en color blanco y negro.

Los reyes empezaron tomando sopa de pollo con mejillones, langosta frita, pato laqueado de Pekín, delicias de verduras frascas, mero en sopa de tomates amarillos, arroz frito al estilo Yangzhou y hojaldre crujiente en forma de magnolia, en alusión a la flor nacional china. De postre disfrutaron de "mousse de naranja, fruta fresca, helado y una selección de café y te", detalla Tatiana Arús.

Tras conocer el menú, Alfonso Arús reflexiona en el plató: "¿No es un poco ilógico el orden?, veo mucho frito y desorden, después del pato laqueado yo ya voy al limonchelo". "Creo que la reina Letizia se ha quedado en la sopa de mejillones", asegura el presentador de Aruser@s, que afirma que "el mero y luego el arroz, no pega". "Se le habrá hecho larga la cena a Letizia", concluye el presentador en el vídeo.

