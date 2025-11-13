Ahora
Alfonso Arús analiza el menú de los reyes de España en Pekín: "Se le ha hecho larga la cena a Letizia"

En Pekín, China

Alfonso Arús analiza el menú de los reyes de España en Pekín: "Se le ha hecho larga la cena a Letizia"

"Creo que la reina Letizia se ha quedado en la sopa de mejillones", asegura Alfonso Arús tras conocer el "contundente y desordenado" menú chino que comieron los reyes de España en Pekín.

Tatiana Arús explica en el vídeo principal de esta noticia el "contundente menú chino" que han disfrutado los reyes Felipe y Letizia en una cena de gala en Pekín organizada por el presidente chino y la primera dama. Además, la reina Letizia ha lucido un vestido blanco y negro de Carolina Herrera que estrenó en la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias 2022 en color blanco y negro.

Los reyes empezaron tomando sopa de pollo con mejillones, langosta frita, pato laqueado de Pekín, delicias de verduras frascas, mero en sopa de tomates amarillos, arroz frito al estilo Yangzhou y hojaldre crujiente en forma de magnolia, en alusión a la flor nacional china. De postre disfrutaron de "mousse de naranja, fruta fresca, helado y una selección de café y te", detalla Tatiana Arús.

Tras conocer el menú, Alfonso Arús reflexiona en el plató: "¿No es un poco ilógico el orden?, veo mucho frito y desorden, después del pato laqueado yo ya voy al limonchelo". "Creo que la reina Letizia se ha quedado en la sopa de mejillones", asegura el presentador de Aruser@s, que afirma que "el mero y luego el arroz, no pega". "Se le habrá hecho larga la cena a Letizia", concluye el presentador en el vídeo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Juicio al fiscal general, en directo | El juicio llega a su última jornada con los informes finales de las acusaciones, la Fiscalía y la defensa
  2. laSexta accede al mensaje que revela que el Gobierno pidió a la Generalitat enviar el ES-Alert una hora y media antes
  3. La CNMV multa a Twitter con 5 millones por publicar anuncios de falsas inversiones en criptomonedas suplantando a famosos
  4. Las comunidades acuerdan con Sanidad trasladar los datos de los cribados para que sean claros y comparables
  5. Epstein menciona en un correo que Trump pasó "horas" en su casa con una de las víctimas
  6. La ESA avisa del impacto de una tormenta solar "severa" que podría afectar a GPS, satélites, redes eléctricas