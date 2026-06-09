Alfonso Arús analiza la fiebre mundial por completar el álbum del Mundial: "La gente enloquece"

El viral de un joven argentino que terminó su colección en apenas 80 días abre el debate en Aruser@s sobre el fenómeno de los cromos, que moviliza a miles de aficionados en países como Chile o Estados Unidos.

"Es alucinante porque la gente relaciona los cromos con los más pequeños, pero aquí están implicados todos: padres, abuelos y aficionados de todas las edades", ha comenta Alfonso Arús al ver el viral de un joven argentino que ha completado el álbum de cromos del Mundial en tan solo 80 días.

Son muchos los lugares donde se ha desatado la locura por el intercambio de cromos, desde Chile hasta Miami. "La gente enloquece con la posibilidad de completar el álbum", asegura el presentador de Aruser@s. "En Miami lo entiendo más porque es una de las sedes del Mundial", puntualiza Hans Arús, que aprovecha para hacer su predicción: "Os digo que España, como mínimo, llega a semifinales y, si no ganamos, caeremos en la prórroga o en los penaltis".

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