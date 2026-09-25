Alfonso Arús alucina con la tendencia de "oler a cerdo" para ligar: "¿Ser guarro es más sexy?"

En Aruser@s, los colaboradores debaten sobre el 'pheromone maxxing', la nueva moda viral que apuesta por potenciar el olor corporal a la hora de ligar. "Los dermatólogos lo están desaconsejando", advierte Alba Sánchez.

"Lo que hay que hacer para ligar no es farmear, es dejar de ducharse", bromea Alfonso Arús después de conocer la última tendencia viral que arrasa en redes: el llamado 'pheromone maxxing'.

"Consiste en dejar fluir las feromonas del cuerpo humano, empezar a sudar y no lavarse, no limpiarse del todo el cuerpo o el cabello...para potenciar el olor a feromonas que emitimos", explica Alba Sánchez.

Una tendencia que, según explica la colaboradora, ya está siendo cuestionada por dermatólogos."Según los médicos, esto no es sexy como tal. Pese a que nuestro olor corporal puede resultar sexy para otra persona, el sudor se mezcla con las bacterias de la piel, con lo que hemos comido o con los hábitos de hacer ejercicio y eso puede resultar de guarro", señala la tertuliana.

Para Alfonso Arús, esto puede ser el final "de las campañas navideñas de perfumes". "Si ahora para ligar lo sexy es oler a cerdo...", sentencia entre risas.

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