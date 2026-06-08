Ahora

Viral

Alfonso Arús alucina con la tarta de la 'baby shower' Marc Anthony y Nadia Ferreira: "Es entre excesivo y hortera"

Marc Anthony y Nadia Ferreira han celebrado la fiesta de su futura hija en un evento por todo lo alto repleto de color de rosa y con una tarta, que no solo ha sorprendido al cantante, sino también a Alfonso Arús.

Alfonso Arús alucina con la tarta de la 'baby shower' Marc Anthony y Nadia Ferreira: "Es entre excesivo y hortera"

Después de la revelación del sexo del bebé que está esperando, Marc Anthony y Nadia Ferreira han celebrado su 'baby shower'. "Estaba todo repleto de color rosa", señala Tatiana Arús, que enseña en el vídeo algunas de las imágenes, como "la sorpresa del cantante con la tarta". "Era una auténtica obra de arte", destaca la colaboradora de Aruser@s mientras que Alfonso Arús confiesa que lo ve "entre excesivo y hortera".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Furor y devoción de más de un millón de fieles en el evento más multitudinario del papa León XVI en Cibeles
  2. León XIV se reunirá este lunes con las víctimas de los abusos de la Iglesia
  3. "Posible estrategia ser abogado del hermano de P. S.": la anotación en los cuadernos de Leire Díez que apuntaría a Pedro Sánchez
  4. Irán lanza misiles contra el norte de Israel en respuesta a los bombardeos en Beirut
  5. El asesinato de Lyhanna, una niña de 11 años desaparecida, conmociona Francia: el caso destapa graves fallos en el sistema judicial
  6. Homo Zapping, el fenómeno irrepetible que creó a la 'Santísima Trinidad' de la comedia: "Hoy ni se puede ni se debería hacer"