Alfonso Arús alucina con la tarta de la 'baby shower' Marc Anthony y Nadia Ferreira: "Es entre excesivo y hortera"

Marc Anthony y Nadia Ferreira han celebrado la fiesta de su futura hija en un evento por todo lo alto repleto de color de rosa y con una tarta, que no solo ha sorprendido al cantante, sino también a Alfonso Arús.

Después de la revelación del sexo del bebé que está esperando, Marc Anthony y Nadia Ferreira han celebrado su 'baby shower'. "Estaba todo repleto de color rosa", señala Tatiana Arús, que enseña en el vídeo algunas de las imágenes, como "la sorpresa del cantante con la tarta". "Era una auténtica obra de arte", destaca la colaboradora de Aruser@s mientras que Alfonso Arús confiesa que lo ve "entre excesivo y hortera".

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