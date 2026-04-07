Alfonso Arús alucina con la reacción de un loro al ver a su dueña desde el balcón

Un loro se ha convertido en protagonista de un viral tras reconocer perfectamente a su dueña desde la terraza de casa y lanzarse a saludarla mientras paseaba por la calle.

Hay loros que repiten palabras o nos sorprenden con sus reacciones y luego está este, que directamente hace seguimiento visual digno de detective privado. El ave ha conquistado las redes sociales después de protagonizar un bonito reencuentro con su dueña que ha sido grabado por otro familiar desde casa.

En las imágenes se puede ver cómo el loro está tranquilamente en la terraza observando la calle cuando, de repente, distingue a su dueña paseando por debajo del edificio. Sin pensárselo dos veces, el animal alza el vuelo desde el balcón y va directo hacia ella hasta posarse sobre su cabeza.

Desde el plató, Alfonso Arús alucina con la capacidad del ave para reconocerla entre toda la gente. "Podría haber sido otra chica parecida y la lía", comenta entre risas

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