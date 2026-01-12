El emotivo reencuentro de un perro con su familia tras pasar 21 días en la UCI

Un reencuentro sencillo, pero cargado de significado, que ha vuelto a tocar el corazón del plató de Aruser@ y a miles de usuarios en redes sociales.

Los virales de reencuentros cargados de emoción vuelven a cobrar protagonismo en el plató de Aruser@s, enterneciendo a colaboradores y espectadores.

Uno de los vídeos más comentados muestra a un perro saliendo de la UCI tras pasar 21 días ingresado. A su alrededor, los profesionales del centro sanitario le hacen un pasillo mientras aplauden su recuperación. Sin embargo, nada de eso consigue desviar su atención. El animal avanza decidido por el pasillo hasta llegar a sus dueños, que lo esperan al final emocionados.

"Después de tanto tiempo se estará preguntando qué hace ahí", ríe Angie Cárdenas.

