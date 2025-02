Alfonso Arús, tras el "por ti me mudé a un país socialista" de Shakira en pleno concierto: "Ya es lo último"

Shakira ha cancelado su concierto en Perú tras ser hospitalizada por un cuadro abdominal. "Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche", ha escrito Shakira en un comunicado explicando la situación a su público peruano, al que ha informado que su equipo ya está trabajando para conseguir una nueva fecha del espectáculo.

Por otro lado, la artista colombiana se ha visto envuelta en una gran polémica tras sus declaraciones sobre España en su último concierto. Y es que Shakira cambió la letra de una de las canciones para lanzar varios dardos a Gerard Piqué. En mitad de su tema 'Don’t Bother', Shakira hizo cambios muy evidentes, como puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.

"Por ti renuncié a todo lo que tenía y me mudé a un país socialista, solo para estar contigo, por supuesto", ha cantando la artistas colombiana provocando un aluvión de críticas en redes sociales. "Y me limé mis uñas para que no te lastimasen". ha continuado cantando Shakira, que ha destacado: "Perdí esos kilos de más y aprendí de fútbol". Según explica Tatiana Arús en el vídeo, la cantante también ha lanzado dardos hacia la novia de su expareja, Clara Chía.

"Ya es lo último, acabar en un país socialista, perder kilos y aprender sobre fútbol solo para que te quedes y, al final, no lo hiciste", analiza el presentador de Aruser@s en el plató, donde Tatiana Arús da más detalles de sus críticas a Clara Chía. "Hace una clara referencia a ella cuando dice que trabaja para él y no cobra", destaca la colaboradora, sorprendiendo a Alfonso Arús, que reacciona así: "¿Cómo que no cobra?". "A mí estas letras me están interesando, porque veo que no se parecen en nada a las originales", afirma Alfonso Arús.