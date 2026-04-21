Alfonso Arús, de 64 años, descubre que "a partir de los 65, todo va para abajo": "A partir del 22 de mayo..."

¿A qué edad alcanza el cerebro su máxima capacidad? Un estudio asegura que las capacidades mentales están en su plenitud entre los 55 y los 60... y que a partir de los 65, "todo va para abajo". Alfonso Arús, presentador de Aruser@s, los cumple el mes que viene.

A Alfonso Arús le queda poco más de un mes para disfrutar de su cerebro en toda su plenitud. El presentador de Aruser@s acaba de descubrir que las capacidades mentales están a pleno funcionamiento entre los 55 y los 60, y que a partir de los 65, "todo va para abajo", según un estudio. "Desde el 22 de mayo notaréis un bajon tremendo", lamenta Arús, y sus hijos y colaboradores se lanzan a recomendarle crucigramas y sudokus. "Mañana me pongo", responde de forma irónica a Tatiana Arús.

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