De un cinturón de castidad a varios perros: las pistas del videoclip de 'La Perla' de Rosalía que señalarían a Rauw Alejandro

Rosalía ha sorprendido con su look en el videoclip de 'La Perla', donde aparece con un cinturón de castidad, "como atando en corto", destaca Tatiana Arús en este vídeo, donde explica por qué iría dirigido a Rauw Alejandro.

Con un look de esgrima y un florete en mano, Rosalíaha lanzado el videoclip de 'La Perla', uno de los temas más escuchados y comentados de su disco 'Lux'. "Parece que es muy explícito", destaca Alfonso Arús en el plató, donde Tatiana Arús explica que "iría dirigido a Rauw Alejandro".

"Lo que más llama la atención es el cinturón de castidad que lleva Rosalía, como atando en corto", detalla la colaboradora de Aruser@s, que señala otra pista de por qué iría dirigido al cantante. "El tema de los perros, porque sabemos que le encantan a Rauw Alejandro", destaca Tatiana Arús, que señala el jockey, el esgrima y los coches, como otras pistas.

Por su parte, Hans Arús destaca que "Rauw Alejandro no se ha dado por aludido porque él mismo ha dicho en Twitter que no va por él". Por último Tatiana Arús explica que en 13 horas el vídeo ya ha superado el millón de visualizaciones.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.