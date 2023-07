La pequeña Julietta acaba de nacer y sus papás han enviado la foto a Aruser@s para que Alfonso Arús y los suyos se hagan eco de la buena noticia en la pequeña pantalla. "Es una muñeca esta niña", aseguraAngie Cárdenas con ternura. El presentador del programa también está encantado con la recién nacida y lamenta que de 0 a 6 años los niños crezcan tan rápido. "Que los niños siempre fueran bebés", pediría si pudiera.

"Yo estoy viendo esta foto, esta imagen de Julietta, y me lanzaría a ser padre otra vez mañana", reconoce. Pero añade una pequeña pega: "Bueno, Julietta tiene ya 17 años. ¿A qué hora llegará?", dice con vistas al futuro. "Hay una frase de la doctora Coca, que la dijo en este programa y es: 'las parejas no quieren hijos, quieren bebés'".

Patricia Benítez no está nada de acuerdo con el 'jefe' en este asunto. "Yo me lo saltaría", asegura. De 0 a 2 no hablan, solo hacen caca, duermen, lloran y te dan la noche", se queja.