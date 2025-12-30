Un conductor de autobús salva a los pasajeros tras quedarse el vehículo sin frenos

El conductor de autobús de Tijuana que vemos en este vídeo viral acaba de darse cuenta de que el vehículo se ha quedado sin frenos. El hombre consigue mantener la calma y salvar a todos sus pasajeros de una tragedia.

Alfonso Arús no duda en darle un 'olé' al chófer que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s, también en su versión 'Christmas'. El conductor ha conseguido con su pericia salvar a todos los pasajeros del autobús tras darse cuenta de que el vehículo se había quedado sin frenos.

El suceso ha tenido lugar en Tijuana (México, Baja California) y, por suerte, se ha quedado en un susto. "Ha logrado frenar de forma segura y poner a salvo a todo el pasaje", comenta el presentador.

"No es fácil la maniobra, porque iba a mucha velocidad", observa Òscar Broc, mientras que Hans Arús se queda alucinado con su maestría y su sangre fría.

