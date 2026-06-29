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Aitana celebra sus 27 años en Avilés con Plex sobre el escenario: "¡Ha venido hasta mi suegra!"

Aitana ha sido sorprendida con una tarta gigante durante su concierto en Avilés, donde ha acudido su círculo más cercano a celebrar su cumpleaños. Sus padres, Plex y ¡hasta su suegra!

Aitana celebra sus 27 años en Avilés con Plex sobre el escenario: "¡Ha venido hasta mi suegra!"

Aitana ha celebrado su cumpleaños sobre el escenario en Avilés, donde la han sorprendido con una tarta y cantándole el 'Cumpleaños feliz'. Además, su chico, Plex, también ha subido al escenario para felicitar a la artista, que ha dedicado también unas bonitas no solo a sus padres y al youtuber, sino también a su suegra. "Me hace mucha ilusión porque ha venido también mis padres a Avilés y ha venido hasta mi suegra", ha destacado la cantante. "Ahora ya sí que va en serio la relación", destaca, por su lado, Alfonso Arús, que enseña también cómo Ariana Grande ha sido sorprendida en un concierto por su cumpleaños.

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