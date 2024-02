Ágatha Ruiz de la Prada se defiende de los que la llaman "gordofóbica": "Todas mis amigas son gorditas y las adoro"

Ágatha Ruiz de la Prada se ha defendido tras sus polémicas declaraciones en las que la gente la llama "gordofóbica". Y es que la diseñadora afirmó que no nunca tenía cena con sus amigas porque no le gustaba cenar con chicas, solo con hombres. "El otro día me invitaron a cenar con Eva Longoria y no fui", destaca la diseñadora, que afirma que le dio "pena" porque le hubiera gustado conocer a la actriz: "Es que mi criterio es que no quiero cenar con chicas". "Ahora se está poniendo de moda muy equivocadamente lo de cenar con chicas y está clarísimo que engorda", destacó rotunda Ágatha Ruiz de la Prada.

Tras estas declaraciones la gente la ha criticado duramente, como Carmen Lomana, y muchos la han tachado de "gordofóbica". Preguntada sobre esta polémica, la diseñadora de moda ha afirmado que están diciendo "tonterías". "Nada, nada, qué voy a ser gordofóbica yo", ha respondido Ágatha Ruiz de la Prada, que se ha defendido afirmando que es "la diseñadora que más ayuda": "Toda la vida he hecho la ropa mejor para la gente gordita".

"Todas mis amigas son gorditas y las adoro", ha insistido la diseñadora de moda. Por su parte, Alfonso Arús critica que la gente llame gordofóbica Ágatha Ruiz de la Prada por decir "que no quiere engordar": "Entramos en un terreno de locura".

