Ágatha Ruiz de la Prada rompe su silencio tras ser expulsada de un programa de baile. "Me hubiera quedado, pero también me parece bien que me hayan echado", afirma la diseñadora de moda, que preguntada sobre si se arrepiente de haber concursado ahí, confiesa que no era un programa para ella. "Era un jurado bastante hostil, eso lo vi yo desde el primer momento", destaca Ágatha Ruiz de la Prada, que, sin embargo, afirma que está "muy contenta".

Eso sí, sobre sus compañeros en el programa de baile, Ágatha Ruiz de la Prada afirma que se lleva muy bien con ellos: "Son adorables, he hecho muchos amigos, me han encantado y todos bailan mucho mejor". Por último, sobre las duras críticas de Carmen Lomana , la diseñadora de moda declara tajante: "Qué pesada". Además, responde rotunda que nunca bailaría con la socilalité.