La advertencia de una especialista en finanzas: "Entre cafés y desayunos fuera se te van hasta 150 euros al mes"

En Aruser@s, Alfonso Arús pone el foco en esos pequeños gastos "hormiguita" que no duelen hasta que miras la cuenta, según lo que ha advertido una especialista en finanzas.

Alfonso Arús presenta en 'Top Expertos' la reflexión de María, especialista en finanzas, que lanza una cifra para pensar: "Entre cafés, tabaco o desayunos fuera se te van entre 80 y 150 euros al mes".

"Te quejas de no tener ahorros, de no llegar a final de mes, pero tienes Netflix, Amazon Prime, HBO, Spotify...que no falten las cervezas con los colegas, los fines de semana de cenitas, fiestas, escapadas, festivales...", enumera la experta, repasando esa lista de "gastos hormiguita" que, sumados, se convierten en un elefante en la habitación.

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús apunta: "Seguro que es más". Y añade que, aunque los jóvenes supiesen gestionar perfectamente sus finanzas, "tampoco llegarían".