El adorable vídeo viral del Golden Retriever que quiere ir al cole con los niños de la casa

"No me diréis que no es adorable este perro", comenta Alfonso Arús tras ver el divertido vídeo viral de este Golden Retriever que se sube con sus pequeños hermanos humanos al autobús escolar.

El Golden Retriever que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s está obsesionado con ir al cole con sus pequeños hermanos humanos. Tanto es así que, como podemos ver en las imágenes, una mañana el perro echa a correr tras ellos y se sube al autobús que los lleva a la escuela. La madre de la familia se da cuenta de la situación y le obliga a volver a casa.

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