Ahora

Vídeo viral

El adorable vídeo viral del Golden Retriever que quiere ir al cole con los niños de la casa

"No me diréis que no es adorable este perro", comenta Alfonso Arús tras ver el divertido vídeo viral de este Golden Retriever que se sube con sus pequeños hermanos humanos al autobús escolar.

El adorable vídeo viral del Golden Retriever que quiere ir al cole con los niños de la casa

El Golden Retriever que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s está obsesionado con ir al cole con sus pequeños hermanos humanos. Tanto es así que, como podemos ver en las imágenes, una mañana el perro echa a correr tras ellos y se sube al autobús que los lleva a la escuela. La madre de la familia se da cuenta de la situación y le obliga a volver a casa.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Más de 800 migrantes duermen por primera vez en una cama desde el 30 de julio: así es el asentamiento de Los Rosales
  2. Suecia vira a la izquierda: el Partido Socialdemócrata gana las elecciones, con el 94% escrutado
  3. ¿La IA, un riesgo real para la vida?: "Si los que la entrenan dicen que puede acabar con la humanidad es que el peligro está ahí"
  4. El dolor tras el odio reúne a una víctima de ETA y al terrorista que mató a su familia: "Quiero mirarle a los ojos y pedirle perdón"
  5. Asesinan a una estudiante española de 21 años que estaba de intercambio universitario en México
  6. El avance hutí en Yemen eleva la tensión en Oriente Medio y ya miran hacia Arabia Saudí: "Habrá acciones más masivas y severas"