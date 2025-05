El adorable gesto de un niño que va a casa de su "futura suegra" a confesarle "un secreto"

En Aruser@s, Alfonso Arús muestra un vídeo que ha enternecido a los colaboradores en el plató. Se trata de un niño que ha acudido a la casa de la niña que le gusta y se ha encontrado, por sorpresa, a su "futura suegra" recibiéndole en la entrada.

"¿Te puedo contar un secreto?", le cuenta el chico a la madre algo tímido. "Ella me gusta", confiesa. "¿En serio? Ella es genial", le contesta la madre.

"No me digáis que no es adorable", opina Alfonso Arús. "Es bonito que se pueda abrir a la mamá de la chica y no tenga vergüenza", dice Angie Cárdenas.

