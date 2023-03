Una redactora de Europa Press ha trasladado a Ágatha Ruiz de la Prada la propuesta de Alfonso Arús de hacer una serie sobre la diseñadora y Carmen Lomana, tal y como vemos en este vídeo de Aruser@s. "Mi vida es 50 millones de veces más interesante", responde y, aunque afirma que lo que desea es que "todo se acabe", vuelve a hablar sobre el asunto.

"Este fin de semana ha sido muy heavy. Me daban un premio en Marbella y ella ha conseguido 17.000 firmas para que me quitaran el premio", se queja. "Todo el mundo me ha apoyado como en mi vida. No se puede ser tan pesada (...) Lleva 7 años insultándome y tiene que parar ya. Estoy muy contenta y no me va a amargar la vida esta señora", asegura ante las cámaras.

Los colaboradores de Aruser@s recalcan que, aunque ambas suelen afirmar que el asunto entre ellas está ya zanjado, no dudan en volver a hablar del tema en cuanto tienen ocasión. "Yo quiero hablar luego con Carmen y preguntarle acerca de lo de las firmas", reconoce Tatiana Arús, entusiasmada con este 'salseo'.

Pero Alfonso Arús ha echado de menos a alguien en esta entrevista. ¿Dónde está el novio de Ágatha Ruiz de la Prada, José Manuel Díaz-Patón? "Él ha dicho que quiere ser un personaje anónimo. Un poco tarde..."