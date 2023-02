"Eso son cosas de mujeres, yo no entro ahí. Yo soy hombre y no... Carmen es amiga mía y no me quiero meter. Cada uno que se las arregle como pueda", afirma José Manuel Díaz-Patón, pareja de Ágatha Ruiz de la Prada, acerca del rifirrafe que la diseñadora y Carmen Lomana mantienen en la actualidad.

Unas declaraciones que han indignado a alguna que otra colaboradora de Aruser@s, que no ha podido evitar un "uuuuh" cuando ha escuchado eso de "son cosas de mujeres". "Y aclara, 'y yo soy hombre'", recalca Tatiana Arús.

Por su parte, Ágatha Ruiz de la Prada también va en son de paz. "Me compraba trajes, se ponía mis trajes y yo era amiga suya. O sea, que no me voy a meter con ella", afirma, aunque Lomana asegura que ella nunca se ha puesto una prenda de la diseñadora.