De los 100 años de Dick Van Dyke al baile de la madre de Jennifer Lopez: los cumpleaños de los famosos, en vídeo

Dick Van Dyke ha celebrado sus 100 años rodeado de su familia con esta bonita imagen mientras que Lupita, madre de Jennifer Lopez, ha celebrado su cumpleaños bailando con sus nietos, los hijos de la cantante.

Alfonso Arús enseña en este vídeo de Aruser@s cómo han celebrado varios famosos su cumpleaños. Por ejemplo, Lupita, madre de Jennifer Lopez ha celebrado su cumpleaños con una "espectacular fiesta en Las Vegas". La mujer, que cumple 80 años, ha protagonizado este vídeo en el que demuestra que sigue teniendo la misma energía.

Y es que la mujer lo ha dado todo bailando hasta altas horas de la madrugada con sus nietos, entre los que se encuentran los mellizos que tuvo Jennifer Lopez con Marc Anthony.

Por otro lado, el actor Dick Van Dyke ha celebrado sus 100 años rodeado de toda su familia. "Hijos, nietos, bisnietos... no faltaba nadie", destaca Tatiana Arús, que enseña la bonita imagen del actor con su descendencia. Además, la colaboradora destaca que Dick Van Dyke está de celebración por partida doble ya que ha lanzado su último libro.

